Lebenslange Haft für Italiener im Banker-Mord!

Verteidiger: “Im Zweifel für den Angeklagten“

Verteidiger Markus Altenweisl betonte indes erneut, dass in der Hauptverhandlung einige Widersprüche zutage getreten seien. Zudem könne einer alleine unmöglich eine derartige Tat begehen. Der Rechtsanwalt rief in seinem Schlussplädoyer den Geschwornen schließlich den Grundsatz "im Zweifel für den Angeklagten" in Erinnerung.