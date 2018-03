Liga-Waterloo freut einzig Stahlstadt-Kicker!

ÖFB-Beschluss

Was aber auch heißt, dass es in der aktuellen Zweitliga-Saison keinen Absteiger geben wird – Auch wenn die Nenn-Frist für die neue zweite Liga erst am 15. März endet. Von Seiten der Bundesliga heißt es auf Anfrage der „Krone“: Es wird auch mit 14 Mannschaften gespielt! Zwar gäbe es genug Interessenten aber durch einen ÖFB-Beschluss sind derzeit nur drei Aufsteiger pro Regionalliga zu gelassen. So lange der Aufrecht ist kann man nichts machen.