Erstmals! Alle Läufer bei Rennen disqualifiziert!

Beinahe unglaublich: Bei der Hallen-Weltmeisterschaft der Leichtathleten in Birmingham hat sich am Freitag außerordentlich Skurriles ereignet! In einem 400-m-Vorlauf wurden alle gestarteten Athleten, inklusive des schnellsten Mannes des Jahres, disqualifiziert. So etwas hat es in der Geschichte der Leichtathletik bei einem Großevent noch nie gegeben!