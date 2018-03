Mattersburg vs. Admira als Duell formstarker Teams

Derzeit liegt die Admira auf Platz drei, einen Punkt vor dem Vierten Rapid und fünf Zähler hinter dem von Sturm Graz gehaltenen zweiten Rang, der zur Teilnahme an der CL-Qualifikation berechtigt. "Für uns ist in dieser Saison alles möglich, außer der Meistertitel", erklärte Trainer Ernst Baumeister. Allzu sehr will sich der Ex-Teamspieler allerdings nicht mit der Europacup-Thematik auseinandersetzen. "Wir reden mit den Spielern nicht darüber. Unsere Devise ist, von Spiel zu Spiel zu schauen. Der Kampf um die Europacup-Startplätze wird sowieso bis zum Schluss spannend bleiben", vermutete der 61-Jährige. Bei seiner Truppe ortet Baumeister die Gefahr von Rückschlägen. "Wir haben eine junge Mannschaft und müssen schauen, ob wir so konstant bleiben können", sagte Baumeister.