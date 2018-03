Steigt das Frauen-CL-Finale 2020 in Austria-Arena?

Verbandschef Leo Windtner ist zuversichtlich, bei der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 24. Mai den Zuschlag zu bekommen. "Der ÖFB ist als Gastgeber international mehr als geschätzt, die Qualitäten in der Ausrichtung von Großereignissen wurden in der Vergangenheit hinlänglich bewiesen. Wenn wir den Zuschlag für das UEFA Women's Champions League Finale 2020 erhalten, wäre das eine weitere Aufwertung und ein Highlight für den Frauenfußball in Österreich", sagte der Oberösterreicher.