Sogar am Landeplatz der SALK wurde „getschickt“

Dass das Rauchverbot so streng durchgesetzt wird, hätten sich die Mitarbeiter wohl nie gedacht. Sie wurden laut „Krone“-Information bereits vor knapp einem Monat in einer schriftlichen Dienstanweisung aufgefordert, ausschließlich in den „Inseln“ und keinesfalls im Bereich des Hubschrauber-Landeplatzes – dort wurden immer wieder unbefugte Personen angetroffen – zu rauchen. Und nachdrücklich wurde gewarnt, dass all jene, die sich nicht an den Vorschriften halten, mit dienstrechtlichen Maßnahmen zu rechnen haben. Kurzerhand wurden daher die zwei Mistkübeln und der Aschenbecher am bei den Angestellten offenbar äußerst beliebten Raucherplatz im Bereich der Rettungszufahrt entsorgt. Auch hier ist die Stimmung geteilt, zwischen Diskriminierung und Verständnis. „Entmündigt sind wir noch nicht“, zischte eine Mitarbeiterin beim Verlassen der Raucherinsel.