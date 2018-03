Neuer Zündstoff in Debatte um Rauchen ab 18 Jahre

„Ich will mich noch nicht festlegen, was machbar und nicht machbar ist. Im Rahmen der Gesetzwerdungsphase werden wir uns auch darüber unterhalten“, kann auch Jugendschutz-Referent Elmar Podgorschek von den Freiheitlichen keine konkrete Antwort auf die Frage liefern, ob sich Minderjährige ab Sommer in Raucherlokalen aufhalten dürfen. Ob Lehrlinge dort arbeiten dürfen, ist auch noch nicht ganz geklärt. „Ich habe den Initiativantrag der Bundesregierung zum Kippen des generellen Rauchverbots noch nicht gesehen. Darin soll aber festgehalten sein, dass Lehrlinge nicht in Raucherbereichen arbeiten dürfen“, meint SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer.