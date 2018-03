Burkina Faso: Anschläge auf Militär und Botschaft

Zwei Quellen in Frankreich und Afrika sprachen am Freitag von mindestens 28 getöteten Soldaten in der Hauptstadt Burkina Fasos, eine weitere von "rund 30" Toten, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Fünf Soldaten seien bei dem Angriff auf den Sitz des Generalstabs der Streitkräfte getötet worden, zwei weitere bei der Botschaft, wie Regierungssprecher Remis Dandjinou am Freitag dem örtlichen Sender "Radio Omega" sagte. Man könne von einem Terroranschlag sprechen, erklärte er. Ob es auch Opfer unter der Zivilbevölkerung gab, blieb zunächst unklar.