USA: Schüsse an Uni in Michigan - zwei Tote

Die Schüsse fielen im vierten Stock eines Wohnheims der Universität. Die University of Central Michigan in Mount Pleasant forderte auf ihrer Website und via Twitter alle Anwesenden auf, sich in Sicherheit zu bringen. „Der Verdächtige wurde nicht festgenommen“, warnte die Universität. Mittlerweile gab die Leitung der Universität bekannt, dass es sich bei den Toten nicht um Studenten handelt. Der Hintergrund der Schießerei dürfte im häuslichen Bereich liegen, hieß es. Wer die Opfer waren, blieb zunächst unklar.