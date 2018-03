Pensionist lag zehn Tage tot in seiner Wohnung

Der Pensionist lebte zurückgezogen in seiner Wohnung in Klagenfurt-St. Ruprecht. Deshalb sei laut Polizei auch niemandem aufgefallen, dass er sich seit mehreren Tagen nicht mehr blicken ließ. Eine Nachbarin schlug dann Alarm. „Der überfüllte Briefkasten hatte sie stutzig gemacht. Gemeinsam mit der Feuerwehr öffneten Beamte die Wohnungstür“, so eine Polizistin: „Der Tote wurde im Bett gefunden. Sein Tod dürfte mehr als zehn Tage zurückliegen. Laut Obduktion ist er eines natürlichen Todes gestorben.“