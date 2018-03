„Toni‘s Freilandeier“ wurde verkauft

Die Pleite von „Toni’s Freilandeier“ kurz vor Weihnachten sorgte für viel Aufsehen. Am Freitag wurden nun entscheidende Weichen stellt: Es fand ein Bieterverfahren statt, an dem die Rechte an der bekannten Marke verkauft wurden. Den Zuschlag soll der Handelsriese Rewe (Billa, Merkur, Penny usw.) erhalten haben.