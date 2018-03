Zuversicht bei St. Pölten vor Duell mit Altach!

"Die Tür ist nur einen kaum wahrnehmbaren Spalt offen, aber auch nicht verriegelt", betonte Lederer und ergänzte: "Wir haben den Taschenrechner zur Seite gelegt und denken nur an das Altach-Spiel. Im Augenblick ist es so, dass zehn Punkte Rückstand zu viel sind, um über andere Ziele zu sprechen." Selbst wenn man nicht mehr an Platz neun herankomme, gelte es, die Saison bis zur Relegation ordentlich zu Ende zu spielen. Sein Klub hat gegen Altach nur eines der jüngsten zwölf Duelle in den beiden höchsten Spielklassen gewonnen.