Graz wird wieder Film-Hauptstadt

Umfangreiches Rahmenprogramm

Zusätzlich zum umfangreichen Filmprogramm lockt im Festivalbezirk rund um das Kunsthaus die Nightline in den Blendend-Keller, in den Keller im Haus der Architektur und in die Bar8020 (Hotel Mariahilf), in der auch heuer wieder zum „Breakfast Club“ geladen wird. Werkstättengespräche, Diskussionen im Anschluss an die Filmvorführungen und ähnliches mehr sorgen für eine noch lebendigere Festival-Woche. Ebenso die Ausstellungen, die direkt mit der Diagonale zu tun haben: „Was vom Kino übrig blieb“ im Künstlerhaus sowie Katrina Daschner und Shirin Neshat in der Grazer Neuen Galerie.