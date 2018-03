Letsch startet als Austria-Coach gegen den WAC!

So sehe auch Klubchef Dietmar Riegler die Lage realistisch. "Er hat mit der Mannschaft gesprochen, auch mit mir. Er hat das Vertrauen in die Mannschaft, ich habe das Vertrauen in die Mannschaft", berichtete Pfeifenberger. Es sei normal, dass man nach zwei Heimniederlagen in Folge - vor St. Pölten entführte auch die Admira einen Sieg - zum Nachdenken beginne. In Wien fordert der WAC-Coach eine konzentrierte Vorstellung. "Wir sind Außenseiter, aber müssen trotzdem unsere Hausaufgaben machen." Inwiefern sich der Trainereffekt beim Gegner auswirkt, will Pfeifenberger nicht beurteilen. "Für mich ist es wichtiger, was wir tun."