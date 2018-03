Wien gilt seit jeher als Stadt der Grantscherben und Zwiderwurzen - und wie das nun einmal so ist mit Vorurteilen, wird man sie schlecht wieder los. Die Wiener Alltagspoeten rufen jetzt jedoch zu einer Gegenbewegung auf. Unter dem Motto “Wien can be friendly...just for one day“, einer leicht abgewandelten David Bowie Textzeile, möchten die Veranstalter nun am 23. März den 1. Wiener Tag der Freundlichkeit einläuten.