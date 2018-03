„Normalweise müsste sie auf der Intensiv liegen“

Ashish Bhalla: Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich meine Präparate in der Apotheke rezeptieren lasse. Auch die Verkapselung findet in Österreich statt, das ist mir sehr wichtig. Aber auch in Indien gibt es strenge Vorschriften, speziell seit es im Jahr 2006 in Großbritannien Fälle von Leberversagen durch Ayurvedamedizin gegeben hat, darum wundert mich das Ganze sehr.