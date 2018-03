Immobilienmesse: Wohnträume zum Anfassen

Was Besucher erwartet, sehen Sie hier im Überblick:



- Die Halle A rückt die Küche und das Wohnzimmer in den Fokus. Gezeigt werden etwa Polstermöbel mit Infrarot-Tiefenwärme oder Sofas mit eingebauten Akku-Ladestationen. Das Herz bildet aber die Kochstation – hier werden die Töpfe live zum Brodeln gebracht.

- Möbel nach Maß erwarten die Besucher in der Halle B. Experten präsentieren Maßarbeit vom Innenausbau bis zu Wohn- und Schlafwelten.

- Das Bad als privates Spa oder der Garten als grüne Oase – in der Halle C werden Whirlpool-Fans und Hobbygärtner fündig.

- Wer auf Möbel mit Stil Wert legt, ist in der Halle D genau richtig: Hier stellen 150 Designer ihre schönsten Stücke aus.



Von 10. bis 17. März ist die Messe zwischen 10.00 und 18.00 Uhr geöffnet, am 18. März von 10 bis 17 Uhr. Das Tagesticket kostet 14 Euro.