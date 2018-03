Iran will Stadionverbot für Frauen „bald“ aufheben

Infantino hatte am Vortag bei einem Besuch in Teheran ein Derby zwischen den iranischen Hauptstadt-Klubs Esteghlal und Persepolis verfolgt. Dabei war mehreren weiblichen Fans der Zutritt zum Stadion verweigert worden. "Ich hoffe, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, vielleicht vielen Frauen in aller Welt helfen kann", sagte der FIFA-Chef. "In einem großen Land wie dem Iran kann sicherlich mehr getan werden."