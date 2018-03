Affen-Kommunikation ähnelt menschlicher Sprache

Die Lautäußerungen der Affen wurden dabei in unregelmäßigen Abständen durch ein Rauschen gestört. „Wir konnten nun sehen, dass die Tiere ihr Fiepen unterbrachen, wenn wir sie störten. Und das nicht an beliebigen Stellen, sondern immer nur an bestimmten Punkten“, wird Koautor Thomas Pomberger in einer Mitteilung der Universität zitiert.