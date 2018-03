Sensations-Olympiasiegerin: Snowboard statt Ski

Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn und Viktoria Rebensburg sind nicht die einzigen Stars, die am Wochenende um Crans Montana einen Bogen machen. Auch jene Dame, über die international im Zusammenhang mit Skisport aktuell am meisten gesprochen wird, bleibt dem Geschehen fern. Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecka wird am Samstag auf den Super-G und am Sonntag auf die Kombination verzichten und hingegen beim Parallel-Riesentorlauf im Snowboard-Weltcup in Kayseri starten.