Lückenlose Aufklärung

Vergangenes Wochenende, spät in der Nacht, wurden mir auf mein Handy Fotos zugespielt. Bilder, die mich laut aufschreien ließen – aus Wut, aus Schock und Mitleid. Darauf zu sehen: tote, völlig abgemagerte Rinder, die im Schnee liegen. Aber auch Aufnahmen von Kühen in einem völlig verdreckten Stall, der wirkte, als wäre er aus dem Mittelalter. Tierschützer baten mich mit diesen Fotos aus Kärnten um Hilfe in einem Fall, der offensichtlich grausamste Tierquälerei aufzeigte.