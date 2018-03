Holdener braucht in Crans Montana ein Ski-Wunder

“Die Nummer zwei hinter Shiffrin sein, wer will das nicht?“

Die dreifache Olympiamedaillen-Gewinnerin Holdener hat sich anscheinend schon damit abgefunden, dass es so passieren wird. "Aber die Nummer zwei hinter Shiffrin sein, wer will das nicht?", meinte sie gegenüber Schweizer Medien. Seit der Rückkehr aus Südkorea, wo sie am Samstag vor einer Woche noch Gold gewonnen hatte, ist sie nicht auf den Skiern gestanden. "Ich wollte die Skischuhe mal vier Tage nicht anziehen", erklärte die 24-jährige Schweizerin, die in Crans Montana in beiden Rennen starten wird.