Alkohol statt Sport: So wird man alt

Eine US-Studie hat herausgefunden, dass Alkohol in Maßen nicht schädlich ist. Eher im Gegenteil: Zwei Gläser Wein oder Bier entfalten eine wahrliche Anti-Aging-Wirkung. Die Neurologin Claudia Kawas hat die Ergebnisse der Langzeitstudie bei der jährlichen Konferenz der American Association for the Advancement of Science vorgestellt.