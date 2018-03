wirtun: Neuer Fonds unterstützt Frauen in Not

Im Zuge der #metoo-Debatte wurde über viele Übergriffe an Frauen berichtet. Doch es gibt auch Frauen, die sich öffentlich kein Gehör verschaffen können. Wie die 28-jährige Shirin, die in einer Einrichtung der Caritas lebt: „Meine Kinder haben irgendwann geglaubt, Männer sind halt so. Sie schlagen, prügeln, schreien. Das ist normal.“ Um Menschen wie Shirin zu helfen, ruft die Caritas nun die #wirtun-Bewegung ins Leben und gründet einen spendenfinanzierten Fonds, der ausschließlich Frauen in Krisensituationen zugutekommen soll.