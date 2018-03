Koalitionspoker in Tirol: Schwarz-Grün schon fix?

Die SPÖ, so heißt es, hat trotz ihres zweiten Platzes eher schlechte Karten. Weniger, was Inhalte und Personen betrifft, sondern mehr, was die politische Großwetterlage in Österreich anbelangt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wäre angeblich nicht sonderlich begeistert, wenn Platter den Roten den Rücken stärken würde, die bundesweit derzeit schwächeln.