Experten warnen vor gefährlichen Mager-Trends

Prävention ist essentiell

Prävention in der Schule, innerhalb der Familie oder in Vereinen sei dementsprechend wichtig, so Univ.-Prof. Dr. Karwautz. Die „Betonung von gesundem Körperbild und gesundem Selbstwert“ sei der erste notwendige Schritt. Prim. Dr. Tretter: „Wichtig ist, den Kindern von Anfang an ein ausgewogenes Essverhalten vorzuleben und die Entwicklung eines stabilen Selbstwerts zu fördern sowie sich bei ersten Anzeichen einer Essstörung an eine Beratungsstelle zu wenden. Denn je früher eine Essstörung erkannt wird, umso besser kann sie behandelt werden.“