Son Lux: Kampf gegen das orange Monster

Von der Geschichte her können wir aber ableiten, dass sich Wählerströmungen immer wieder in Zirkeln bewegen. Die Chance ist also gar nicht so klein, dass sich Menschlichkeit oder Warmherzigkeit in absehbarer Zukunft wieder ihren Weg an die Oberfläche bahnen.

Es ist wichtig, eine gewisse Naivität zu schützen. Naivität ist für Kinder ein sehr gesunder Teil ihrer Existenz, aber auch für Erwachsene. Solange wir reden und kämpfen, denken und Ideen hervorbringen können, dürfen wir nicht aufgeben. Wir dürfen nur nicht ignorant werden, das ist die größte Gefahr. Natürlich sind wir alle in gewissen Bereichen unseres Lebens ignorant und können das große Ganze nicht vollends verstehen, aber man muss sich stets selbst hinterfragen und nicht daran glauben, das zwei und zwei fünf ergibt. Ich will leben, ohne etwas zu bereuen. Hoffentlich kommt der Tag, an dem mich mein Sohn fragt, was ich getan habe, um die Welt besser zu machen und ich kann ihm sagen, dass ich zumindest meine Stimme dafür erhob.