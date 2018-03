Schneechaos: Mit 7-Stunden-Taxifahrt zu WM-Bronze

Zuerst arbeitete sie von früh bis spät in ihrer Tierarztpraxis. Dann versuchte sie einen Flieger von Glasgow nach Birmingham zu erwischen. Nachdem ihr das wegen der ganz Groß-Britannien-paralysierenden Schneemasse nicht gelang, setzte sie sich in ein Taxi und fuhr die etwa 400 Kilometer in 7 Stunden. Und dann kam ja noch ihr Rennen: In Birmingham gewann sie einige Stunden später die Bronzemedaille über 3.000 Meter.