„Stadt Innsbruck wächst viel zu schnell“

2250 Wohnungen hat die Stadtkoalition in den letzten 6 Jahren errichtet und dabei von einem Kraftakt gesprochen. Doch geht es nach den Grünen bzw. der SPÖ, war das viel zu wenig: 1000 Einheiten pro Jahr müssten es mindestens sein, um die Nachfrage abdecken zu können. Doch dagegen regt sich Widerstand, am deutlichsten vonseiten der FPÖ und der Interessengemeinschaft Bürgerinitiativen: „Innsbruck wächst viel zu schnell und auf Kosten der anwesenden Bevölkerung“, lautet der Befund von Anita Stangl und Siegfried Zenz (IGBI). Innsbruck entwickle sich zunehmend zum „Hotspot der Migration in Tirol“.