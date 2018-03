Forscher entdecken zwei neue Riesenviren-Arten

Einen höchst ungewöhnlichen Fund hat ein internationales Forscherteam in einem brasilianischen See gemacht. Die Wissenschaftler entdeckten in Proben zwei neue Formen von Riesenviren, die beinahe die Größe von Bakterien erreichen und einen breiten Schwanzfortsatz besitzen. Noch ungewöhnlicher als die Größe sei aber die Komplexität des Erbgutes der Viren, zeigten sich die Experten überrascht.