„Nachhaltigkeit und faire Mode sind im Trend“

Über 1000 Besucher feierten letztes Wochenende bei Österreichs neuestem und größtem Blogger-Festival „maxima COMEPASS“, unter dem Motto „Colours Of Life“, in der Ottakringer Brauerei. Höhepunkt der Veranstaltung war die Wahl zum „Top Blogger Of The Year“ in den Kategorien „Fashion“, „Food“, „Beauty“, „Feel“, „Lifestyle“ und „YouTube“. Die Kreativität und Umsetzung der Beiträge stand dabei im Mittelpunkt. Mit dem „All Over“-Award prämiert: Die „Sophisticated Sisters“. „Als Bloggerinnen, die vorwiegend über Gesellschaft, Nachhaltigkeit und faire Mode schreiben, bedeutet es uns besonders viel, ausgezeichnet worden zu sein. Es zeigt, dass auch Blogs fernab vom Mainstream das Interesse wecken“, schwärmen die Wienerinnen im City4U-Interview.