Baggerfahrer rund 30 Meter abgestürzt

Beim Abladen vom Tieflader dürfte der Zillertaler am Bruckerberg mit seinem Bagger auf eisigem Untergrund in einer Kurve ausgerutscht sein. Der Bagger stürzte samt Fahrer rund 30 über einen Steilhang ab. Der Mann wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen. Am Bagger entstand erheblicher Schaden.