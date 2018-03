Vanek geht bei Debüt für Columbus leer aus

In der Eastern Conference halten New Jersey und Columbus momentan die beiden Wild Cards in ihren Händen, die zur Play-off-Teilnahme berechtigen. Der achte Platz, den Vaneks Team besetzt, ist aber noch umkämpft, am dichtesten sind Carolina und Florida auf den Fersen. Vor allem Florida ist gut in Schuss, der Erfolg der Panthers gegen New Jersey war schon der vierte Sieg in Folge. Im torreichsten Spiel des Abends setzten sich die Boston Bruins gegen die Pittsburgh Penguins 8:4 durch. Der Tscheche David Krejci erzielte einen Hattrick für die Siegermannschaft.