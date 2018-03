67% der Österreicher haben bereits Mobbing erlebt

Eine Studie zeigt auf, dass 67 Prozent der Österreicher Mobbing am Arbeitsplatz bereits am eigenen Leib erfahren haben. Werden Mitarbeiter gemobbt, leidet nicht nur der Arbeitnehmer, auch das Unternehmen ist von der oft mit den psychologischen oder psychosomatischen Beeinträchtigungen einhergehenden verminderten Leistung betroffen. Auch deshalb wurde dem Thema in Unternehmen in den vergangenen Jahren vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Doch leider mangelt es vielerorts noch immer an Informationen und Aufklärung, um sogenanntem Psychoterror Einhalt zu gebieten.