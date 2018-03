Kein U-Ausschuss über die Gemeindeaufsichts-Affäre

„Missstände in der Vergangenheit“

Denn Schwarzblau hält die Kontrollpflicht mit der intensiven Debatte kürzlich im Sonderkontrollausschuss für erledigt. „Es blieben keine Punkte unbehandelt und alle Empfehlungen (des Landesrechnungshofes zur Reform der Gemeindeaufsicht) wurden beschlossen“, wie FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr meint. Er räumte aber immerhin ein, es habe in der Vergangenheit Missstände in der Gemeindeaufsicht und politische Einflussnahmen gegeben.