SPD-Granden warnen vor Schreckgespenst Neuwahlen

„Dürfen uns nicht in die Studierstube zurückziehen“

Außenminister Sigmar Gabriel mahnte, die SPD dürfe sich „nicht in die Studierstube zurückziehen und das Land in der Zwischenzeit im Stich lassen“. Gerade die vergangenen Jahre hätten gezeigt, „wie wichtig eine SPD in Regierungsverantwortung ist“. Die große Leistung der zu Ende gehenden großen Koalition sei nicht allein die Umsetzung vieler sozialdemokratischer Projekte gewesen, sagte der langjährige Parteichef. Mindestens ebenso wichtig sei es gewesen, dass die SPD Deutschland in den großen Krisen gut auf Kurs gehalten habe.