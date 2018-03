Zwergen-Shooter im All stürmt die Charts auf Steam

Die vollständig zerstörbaren Welten, die sie dabei durchstreifen, sind zufallsgeneriert, entstehen also ähnlich wie die Welten von „No Man’s Sky“. Das Graben und Ressourcensammeln dürfte viele Gamer an Titel wie „Minecraft“ erinnern. Für Action sorgen bei „Deep Rock Galactic“ Horden fieser Alien-Kreaturen, die in den mit Gold und Juwelen gespickten unterirdischen Gängen ihr Unwesen treiben.