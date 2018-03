Kühe tot im Stall: Staatsanwalt ermittelt!

Tierquälerei ist vor dem Gesetz in §222 geregelt – wer ein Tier roh misshandelt, es Qualen aussetzt, es nicht füttert oder tränkt oder es gar tötet, der ist mit bis zu zwei Jahren Haft zu bestrafen. Ausgeschöpft wird dieser Strafrahmen in der Praxis allerdings nur selten: Meist gibt es Geldbußen. Ein Richter am Landesgericht Klagenfurt hat jedoch bereits einmal ein wegweisendes Urteil gefällt – er schickte einen vorbestraften Katzenkiller immerhin für vier Monate hinter Gitter!