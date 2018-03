Fußball-Regelhüter entscheiden über Videobeweis

Wenn die Regelhüter des Weltfußballverbands am Samstag (9 Uhr) in der FIFA-Zentrale in Zürich zusammenkommen, scheint das Ergebnis des brisantesten Tagesordnungspunktes beim International Football Association Board (IFAB) schon entschieden. So viele Emotionen der Videobeweis regelmäßig hervorruft, so gibt es an dessen dauerhafter Einführung schon jetzt praktisch keine Zweifel mehr.