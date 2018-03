Tierschützer: „Wir müssen jetzt etwas tun!“

Vermehrung durch Kastration stoppen

“Viele wissen sich selbst einfach nicht zu helfen, weil die Katzen sich nicht angreifen lassen“, erzählt Elke von der “Tierhilfe Dreiländereck“ in Jennersdorf. “Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite, verleihen gerne Fallen und erklären den Leuten, wie sie die Katzen einfangen können. Das funktioniert fast immer, und die Vermehrung ist gestoppt.“ So wie andere „Mitstreiter“ führt sie mit ihrem Team auch Kastrationsprojekte durch. Katzen werden in Lebendfallen gefangen, vom Tierarzt kastriert und wieder freigelassen. Die Finanzierung bleibt oft an den Vereinen hängen, die sich durch Spenden über Wasser halten. Denn auch heuer wurden vom Land viel zu wenige Kastrationsgutscheine ausgestellt, um den Bedarf zu decken…