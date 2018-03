Cobra-Einsatz nach Knall: Bombe explodierte in WC

Für Aufregung und einen Cobra-Einsatz hat ein lauter Knall am Donnerstagabend im oberösterreichischen Pasching gesorgt. Ein Anrainer hatte den Lärm gehört und die Polizei alarmiert, als er plötzlich seinen Nachbarn mit einer Waffe in der Hand vor dem Haus stehen sah. Doch der 32 Jahre alte Verdächtige hatte mit dem Lärm offenbar nichts zu tun, vielmehr hatten Unbekannte eine mobile Toilette mit einer Zylinder- oder Rohrbombe in die Luft gesprengt!