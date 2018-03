Prohaska: „…dann wird BVB mit Stöger verlängern!“

Am Samstag kracht Peter Stöger im deutschen Bundesliga-Hit (18.30 Uhr, live auf Servus TV) auf seinen ehemaligen Mitspieler Ralph Hasenhüttl. Mit Borussia Dortmund ist Stöger in der Liga noch ungeschlagen. Das möchte Hasenhüttl mit RB Leipzig nun ändern. Was ehemalige Weggefährten wie Herbert Prohaska, Toni Polster oder auch Franz Wohlfahrt über die beiden zu sagen haben, sehen Sie oben im Video! „Krone“-Kolumnist Prohaska traut Stöger in Dortmund Großes zu: „Wenn Dortmund sich klar für die Champions League qualifiziert, dann werden sie mit Stöger verlängern!“