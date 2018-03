Hasselhoff will seine Verlobte in Italien heiraten

Die Verlobte von Schauspieler David Hasselhoff (65, "Baywatch"), Hayley Roberts, wird ihre Hochzeit in Europa feiern. "Wir werden in Italien heiraten. Ich glaube, das darf ich gar nicht verraten", sagte Roberts dem Promi-Magazin "red." des Fernsehsenders ProSieben am Donnerstagabend.