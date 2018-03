US-Wettersatellit „GOES-S“ ins All gestartet

Waldbrände, Zyklone, Nebel und Stürme will die US-Raumfahrtbehörde NASA mit Hilfe eines neuen Satelliten künftig besser beobachten können. Der Satellit „GOES-S“ ist am Donnerstag (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer „Atlas“-Rakete ins All gestartet.