Darum ist der Raser noch immer auf freiem Fuß

Ganze Reihe an Vergehen, aber ...

Als er sich mit Tritten gegen seine Festnahme wehrte, wurde der 27-Jährige vorübergehend festgenommen, später jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt und wegen einer ganzen Reihe an Vergehen angezeigt – um wenige Tage später erneut die Aufmerksamkeit der Exekutive auf sich zu ziehen: Wieder hatte er gestohlene Kennzeichen auf seinem Wagen montiert, den er im Straßenverkehr gar nicht in Betrieb nehmen darf, kurz vor Fahrtantritt erneut einen Joint geraucht. Mittlerweile konnten dem Unbelehrbaren auch acht Fälle von Tankbetrug nachgewiesen werden.