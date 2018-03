Aserbaidschan: 24 Tote bei Brand in Drogenklinik

Bei einem Brand in der Haupt-Drogenklinik in Aserbaidschan sind Freitagfrüh 24 Menschen ums Leben gekommen. 31 Menschen seien aus der brennenden Holzbaracke in der Hauptstadt Baku gerettet worden, drei von ihnen waren verletzt. Das teilten Generalstaatsanwaltschaft, Innenministerium und Zivilschutzministerium der Ex-Sowjetrepublik am Kaspischen Meer mit.