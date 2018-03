Alleingang der Bürgermeisterin sorgt für Wirbel

„Der Gemeinderat wird ausgehebelt und der zuständige Landesrat und Parteikollege deckt das mit Nichtstun“, polterte SP-Landtagsabgeordneter Thomas Punkenhofer. Er wollte von VP-Landesrat Max Hiegelsberger wissen, ob die Freistädter Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer (VP) Fördervergaben an Vereine von der Teilnahme am Genussmarkt abhängig machen darf. „Es hat sich bestätigt, dass die Bürgermeisterin sich an Gemeinderatsbeschlüsse halten muss. Diese wurden aber nicht oder nicht so gefasst“, so Punkenhofer.