Britisches „Schneebaby“ Sienna hatte es sehr eilig

Der extreme Wintereinbruch in Großbritannien mit Schneestürmen, Blitzeis und Dauerfrost hat bereits mehrere Menschenleben gefordert. Am Donnerstag allerdings herrschte - zumindest für ein Paar aus Nordengland - purer Sonnenschein! Die schwangere Daniella Waring und ihr Mann Andrew waren in der Früh bei starkem Schneefall auf dem Weg zum Krankenhaus. Plötzlich setzten die Geburtswehen ein - und es war klar, dass es die beiden nicht mehr rechtzeitig schaffen würden. So kam Töchterchen Sienna bei widrigsten Verhältnissen im Auto am Straßenrand zur Welt. Das Mädchen wird seither in sozialen Medien gefeiert.