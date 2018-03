Die neue Rektorin für das Mozarteum ist fix!

Die Rektorensuche am Mozarteum zieht sich schon bald zwei Jahre. Auslöser war die Beurlaubung eines ehemaligen Rektors im Frühjahr 2016, nachdem er in München wegen sexueller Nötigung einer Professorin angeklagt worden war. In der Folge wurde sein Dienstverhältnis einvernehmlich aufgelöst. Danach wurde Reiner Schuhenn zum Rektor gewählt, doch dieser trat die Stelle letztlich nicht an. Die Universität Mozarteum musste die Stelle neuerlich ausschreiben. Dabei ging Gutjahr als beste Kandidatin hervor, ihre Bestellung verzögerte sich aber durch Unstimmigkeiten im Universitätsrat.