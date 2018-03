0:3-Pleite! Hier scheitert Aubameyang vom Punkt

Manchester City hat Arsenal zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage die Grenzen aufgezeigt. Die "Citizens" besiegten die "Gunners" am Donnerstag im Auswärtsspiel der 28. Premier-League-Runde genauso mit 3:0, wie sie auch am Sonntag im Ligacup-Finale triumphiert hatten. Bernardo Silva (15.), David Silva (28.) und Leroy Sane (33.) sorgten für klare Verhältnisse. Pierre-Emerick Aubameyang vergab in Halbzeit zwei die beste Arsenal-Chance, als er vom Elfmeterpunkt scheiterte - zu sehen oben im Video!